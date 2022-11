Ať zní Švédům v uších Dlouhá noc! Dosáhnou Češi na historický zápis?

Po loňském bronzovém turnaji v Helsinkách se florbalisté dokonce od zpěvačky dočkali povzbudivého vzkazu. „To mě potěšilo, moji rodiče na ní vyrůstali, já to trochu zdědil. Ne, že bych si její písničky vyloženě pouštěl, ale občas si to zabroukám,“ přiznává 29letý Rýpar.

„Troufám si tvrdit, že se Švédy by takový vypínač nevznikl. Je to daň za mladý tým. Varování to je, ale spíš pro naše nastavení, aby se nám to nestávalo s nikým a nikde. Se Švédy to bude jiný zápas,“ je přesvědčený asistent trenéra Pavel Brus.