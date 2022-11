Hrubec obdivoval florbalisty: Fakt fofr! Mě rvali do brány, ale já chtěl dávat góly

CURYCH (od našeho zpravodaje) – S Třincem už vyhrál českou ligu, s Omskem Kontinentální. Letos zahájil Hrubec útok na úspěch ve švýcarské soutěži a o přestávce florbalového souboje s Lotyšskem se rozpovídal o startu sezony i vztahu hokejistů k florbalu.

Někteří florbal posměšně označují za hokej pro ty, co se nenaučili bruslit. Jak to máte vy?

Kdo říká takové věci, asi by to měl zkusit. Nesnižuju žádný sport, když se dělá na vrcholné úrovni, je hodně těžké se dostat mezi světovou špičku. Takže respekt všem klukům, kteří jsou v nároďáku. Viděl jsem jejich trénink a není to sranda.

Jak se vám zamlouval český trénink i samotný zápas?

Když jsem zjistil, že tu bude mistrovství světa, byl by hřích, kdybych se nešel podívat, když český florbal dlouhodobě patří mezi špičku. Chtěl jsem to vidět na vlastní oči a je to fofr. Ty rány jsou neuvěřitelné, míček létá fakt rychle. Bavili jsme se s trenérem brankářů, že může lámat i prsty.

Zkusil byste si kleknout do florbalové branky?

Asi bych si to zkusil, i když víc by mě to táhlo do útoku. Ale zase když vidím, jak kluci míček táhnou a pak vystřelí, to by mi nešlo. Já bych střílel normálně hokejově. (úsměv)

Ve škole jste florbal hrával?

Jo, paní učitelka se mě snažila pořád rvát do brány, když chytám hokej. Ale já jí říkal, že to je právě důvod, proč chci do útoku, když celý život chytám, že bych si chtěl dát nějaké gólíky.

Znáte jste osobně někoho z florbalistů?

Jen Karase (Jířího Curneyho) z Třince, který teď přestoupil do Sparty. Jinak jsem se byl podívat jen na mladším bráchovi na turnaji v Milevsku, tohle je trochu rozdíl. (úsměv) Vzal jsem sem i syna, který florbal taky hraje, tak ať se podívá. Hraje florbal, fotbal i hokej, tak ať si vybere, co ho baví.

Jak se vám zamlouvá v nové hale? Už jste v ní odehráli tři zápasy.

Je moderní, krásná… Jsou tu na ni hodně pyšní, je to velká sláva, není žádná sranda něco ve Švýcarsku postavit. Fotbalový klub si přeje postavit svůj stánek, ale pořád jsou obstrukce s papíry.

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Šimon Hrubec s rodinou na tribuně během zápasu s Lotyšskem.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

Kostka nad plochou je dokonce největší v Evropě…

Ono to tak nevypadá, ale když se spustí, tak sahá od modré k modré čáře, to si málokdo uvědomí, jak je obrovská.

Máte dvě malé děti, i po životní stránce je Curych asi dobrou volbou…

Nedá se srovnat s tím, kde jsme byli předtím. Čína, Rusko, ale ani doma v Česku, protože nejlepší je tu cestování. Nejdelší cesta trvá asi tři hodiny do Ženevy a jezdíme v den zápasu. I s Třincem jsme jezdili den dopředu, takže tady trávím s rodinou nejvíc času, protože doma jsem nejpozději ve tři v noci. Jsme všichni spokojeni, že konečně můžeme trávit čas spolu.

Zůstáváte ve Švýcarsku i během reprezentační přestávky?

Vymysleli jsme, že pojedeme tady někam lyžovat.

Nemáte ve smlouvě zákaz lyžování kvůli riziku zranění?

Mám, taky spíš půjdu učit malého lyžovat. Budu rád, když nejdeme nějakou sjezdovku, na Matterhornu má být sníh celoročně, tak snad se to potvrdí.

Váš tým hrál ještě zápas v sobotu v Bernu, který jste vynechal. Kvůli zranění, nebo omezenému počtu cizinců v zápasu?

Jeden zápas jsem vynechal kvůli drobnému zranění, pak šel do branky Ludo (Waeber). Ale teď jsme se bavili s trenérem, že nám odpadl útočník a potřebovali ho nahradit jiným, cizincem. Tak jsem toho využil a šel na florbal.

S českým reprezentačním koučem Karim Jalonenem jste byl v kontaktu?

Bavili jsme se, plán byl takový, že na Karjalu nepojedu, a co bude dál, vám říct nemůžu. (úsměv) Jsem rád za volno, program je nabitý, jak se hraje, pátky i soboty.

V tabulce nejvyšší švýcarské soutěže jste teď čtvrtí, vám se daří v gólmanských statistikách. Povedený úvod sezony?

Jsem spokojený. Začátek jsme měli slabší, bylo štěstí, že jsme urvali body, které jsme upřímně ani neměli. Teď se začínáme rozjíždět, sehráli jsme se a začínáme naplňovat potenciál.

Stoupla s příchodem cizinců z KHL úroveň švýcarské ligy?

Určitě. Bavili jsme se o tom i v šatně a se všema klukama jsme se shodli, že jak přišlo hodně cizinců z Ruska, je to jedna z nejkvalitnějších lig v Evropě.

Jací jsou curyšští fanoušci? Vytvoří velký kotel?