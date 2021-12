Bouřlivé období, odmítnutí reprezentace? Máme nejsilnější možný tým, ujišťuje kouč florbalistů

Jste přesvědčen, že jste poskládal nejsilnější možný český tým i poté, co třeba Matěj Jendrišák už s reprezentací skončil?

Rozhodně máme nejsilnější český tým, který jsme mohli vytvořit. Možná jsou ve florbale větší jména, ale máme v kádru hráče, kteří pasují do mezinárodního florbalu, jsou nadšení a oddaní týmu, i když zkušeností tolik nemají.

Je to nová situace, máme v týmu jedenáct nováčků, jen devět kluků už na mistrovství světa hrálo a jediný Tom Ondrušek má na kontě více než dva šampionáty. Ale kluci mají zkušenosti z juniorských šampionátů, zvládnou i seniorský.

Mladá generace je jiná, starší nebyli zvyklí Švédy a Finy porážet. Když jsme teď zdolali Švédy v Plzni, v kabině jsem kluky chválil, čeho dosáhli, a mladí mi říkali: „Pete, ale my s nimi nikdy neprohráli.“ Snažím se vítěznou mentalitu, kterou přinesli, rozšířit na celý tým.

Samozřejmě to nebylo ideální. Ale od ledna už jsem do Česka jezdil každý měsíc, i během covidových omezení jsem byl v kontaktu s hráči přes WhatsApp, sledoval jsem zápasy na streamech a mluvil s trenéry. Ideální to nebylo, ale přehled jsem měl.