Brucháčková září i na premiérovém MS, ale místo bodů cílí hlavně na medaili

„Zatím si úplně neuvědomuju, že to byl hattrick. Jsem ráda, že mi tam něco spadlo, a doufám, že to bude i v dalších zápasech,“ řekla novinářům Brucháčková, která loni v září dala hattrick i ve finále MS juniorek v Katovicích, ale porážce se Švédskem 4:5 po samostatných nájezdech nezabránila.

Svou skvělou bilanci na startu kariéry v národním týmu moc neřeší. „Pomohla hodně kvalifikace, kde soupeři nebyli nejtěžší. Zatím jsme tu odehrály pár zápasů, ale jo, daří se mi. Takže fajn,“ zmínila Brucháčková bilanci 26 bodů (7+19) ze čtyř utkání. Rekordmanka Eliška Krupnová má ze 138 utkání 169 bodů (103+66). „Já to moc nepočítám, ale doufám, že to dotáhnu co nejdál. Samozřejmě dávám góly ráda, to asi každý.“