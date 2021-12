Český hrdina si nic nepamatoval. Vystřelil jsem a vystříkly ze mě emoce!

Ale já nevěřil, že bychom nevyhráli. Do třetí třetiny jsme i přes inkasovaný gól vlétli s obrovskou energií a bylo to jen o tom, kdy to prolomíme. Byla to šílená válka a já jsem na tým hrozně hrdý. Na to, jakou jsme vytvořili partu, protože v těchto zápasech rozhoduje, jakou důvěru máme v tým. My ji vybudovali neuvěřitelnou a máme společné zážitky do konce života.