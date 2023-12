Christianová doufala se Švédskem v lepší výsledek, na MS ještě věří v odvetu

„Vždycky čekáme víc. Pokud nevyhrajeme, nikdy to není úspěšný zápas. Rozhodla produktivita a naše zbytečná vyloučení. Kdybychom daly pár gólů, zápas mohl vypadat úplně jinak. Ale když už je to 1:5 a vidíme, že to nejde, je hrozně těžké se do zápasu vracet,“ řekla novinářům Christianová, která si připsala 25 úspěšných zákroků.

Český tým sice vedl od 14. minuty po brance šestnáctileté Karolíny Klubalové, ale favoritky už Češkám další gól nepovolily a po výhře 20:3 nad Slovenskem opět prokázaly kvality týmu, který na předešlých šesti šampionátech za sebou neprohrál ani v jednom utkání a jeho vítězná série se natáhla už na 46 zápasů.

Foto: Martin FLOUSEK / www.ceskyflorbal.cz Hlavní trenér české reprezentace florbalu Lukáš Procházka s Janou Christianovou v duelu MS proti Švédsku.

„Svým způsobem naděje byla, ale na druhé straně když dáte Švédkám gól, tak se říká, že je akorát naštvete. Asi to vedení nebylo úplně zásadní, měly jsme dávat góly hlavně potom v průběhu,“ prohlásila Christianová.

Ze 40 zápasů Češky se Švédskem vedle zářijové výhry ještě uhrály v říjnu 2008 na EFT v Praze remízu 3:3 a o jedenáct let později prohrály také v české metropoli 5:6 až po samostatných nájezdech. Bilanci s nimi by si Češky rády vylepšily ještě v Singapuru.

„Předpokládám, že Švédky se dostanou do finále, takže další zápas s nimi by byl finálový. A to samozřejmě chceme. A další zápas se Švédskem na tomto turnaji už chceme vítězství,“ konstatovala Christianová.

Podle ní jdou výkony českého týmu proti Švédkám stále nahoru. „Myslím si, že s nimi hrajeme čím dál tím lépe. Už dokážeme reagovat na jejich hru. Myslím si, že jsme jim byly vyrovnaným soupeřem, ale neproměňovaly jsme šance. Objektivně jsou lepším týmem, ale myslím si, že s nimi dokážeme hrát,“ podotkla Christianová.

Aby ale výběr Lukáše Procházky dokázal Švédsko znova zdolat, muselo by se všechno sejít v jeho prospěch. „Musel by to být stoprocentní výkon ode všech a hlavně proměňování šancí a brejků. Měly jsme jich hrozně moc, mohly jsme dát klidně čtyři pět gólů. Na tom musíme stavět. Pokud nebudeme dávat góly v průběhu tohoto turnaje, nemáme šance na úspěch. Šance, které se nám otevírají, jsou dárečky, které musíme proměňovat,“ podotkla Christianová.

Češky v neděli na úvod zdolaly Polsko 9:3 a v úterý budou hrát o udržení druhé pozice a přímý postup do čtvrtfinále proti Slovensku. S týmem českého kouče Michala Jedličky jim stačí i remíza. „První utkání bylo hodně nervózní z naší strany, dnešní duel ukázal, na čem ještě musíme pracovat. Proti Slovensku to bude klíčový zápas, který ukáže, jestli můžeme pomýšlet výš. My chceme minimálně medaili nebo do finále, takže tohle je teprve začátek. Cesta bude ještě dlouhá. Ale věřím, že bude úspěšná,“ prohlásila Christianová.

Byla ráda za první reprezentační gól Klubalové, která se v Singapuru dočkala své premiéry v reprezentaci a hned ve druhém utkání proti Švédsku skórovala. Odehrála první celý duel, protože proti Polsku se zařadila do hry až od třetí třetiny.