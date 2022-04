Druhý finalista Penalty Shot Battle je jasný! Další duel poslal do závěrečné bitvy pražský celek

Z úvodních sedmi kol vzešlo celkem sedm postupujících mužstev, které postoupily do čtvrfinále. Dále Penalty Shot Battle pokračuje klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. To se stane ve středu 6.4., pár desítek hodin před vypuknutím Supeflinále Livesport Superligy, které se v O2 aréně uskuteční 9. 4. 2022.