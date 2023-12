Finky? Myslí si, že nás přejedou vždy, říká česká kapitánka. Jenže tým má důkladný plán

Singapur (od našeho zpravodaje) – Jen Krupnová a brankářka Jana Christianová vědí, jaké to je vracet se ze světového šampionátu s medailí. Ale vzpomínky už jsou to trochu mlhavé, pocházejí z roku 2011…

„Mám zprávy, že florbalový povrch je na betonu, z čehož nejsem nadšená, protože to bude tvrdé,“ přiznává. Riziko zranění je tak větší. „Nevím, jestli to pořadatelé s někým konzultovali, nebo je nenapadlo, že to není ideální, ale s tím už nic neuděláme a musíme se na to připravit,“ počítá, že absolvuje o něco delší rozcvičení.