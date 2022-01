Florbalisté Vítkovic doma v superlize nezaváhali, Hattrick ztratil šanci na play off

Florbalisté Vítkovic porazili ve 24. kole superligy doma devátý Liberec 6:2 a upevnili si třetí místo v tabulce. Naději na postup do předkola play off ztratil jedenáctý Hattrick Brno, který podlehl doma FBC Ostrava 2:8 a na desáté Otrokovice ztrácí se dvěma zápasy do konce při horší bilanci ze vzájemných utkání stále šest bodů.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Vítkovic se radují z vítězství.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Článek Na vítězství Vítkovic se shodně třemi body za dvě branky a jednu asistenci podíleli Adam Palčinský a Marek Bräuer. Ostravané navázali na úterní úspěch z finále Poháru Českého florbalu, v kterém v Chomutově zdolali pražskou Spartu 6:4. "Po těžkém finále, těžké cestě a celkové únavě jsou to důležité tři body," řekl Bräuer. Na úspěchu FBC Ostrava, který se posunul na 8. pozici, se podíleli třemi body Ladislav Gál (2+1) a Lukáš Herblich (1+2), dvakrát skóroval také Lukáš Pešat. Kvůli koronavirové nákaze v týmech Sokola Královské Vinohrady, České Lípy, Otrokovic, Pardubic, Black Angels a Chodova byly odloženy sobotní zápasy Mladá Boleslav - Královské Vinohrady a Česká Lípa - Sparta, nedělní duely Pardubice - Black Angels a Otrokovice - Tatran Střešovice i pondělní předehrávka 24. kola Bohemians - Chodov. Livesport superliga florbalistů - 24. kolo: Hattrick Brno - FBC Ostrava 2:8 (1:4, 1:1, 0:3) Branky: 11. Jalový, 37. Jakub Procházka - 24. a 58. Pešat, 44. a 57. Gál, 13. Stibor, 14. Sládek, 15. Sedláček, 19. Herblich. 1. SC Vítkovice - FBC Liberec 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) Branky: 12. a 43. Palčinský, 28. a 55. Bräuer, 12. Delong, 23. Šindler - 20. Jakub Kopecký, 35. Mádlo. Florbal Florbalisté Vítkovic ve finále poháru zdolali Spartu

Reklama