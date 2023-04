Florbalový útočník Forman odchází z Bohemians do švédského Kalmarsundu

"Rozhodoval jsem se dlouho a nebylo to úplně jednoduché. Zvlášť ke konci, kdy už se blížil čas, kdy se budu muset opravdu definitivně rozhodnout. Nakonec jsem usoudil, že je to pro mě jedinečná šance. Celou dobu jsem chtěl jít do SSL a mířil jsem k tomu, takže jsem neměl důvod na to nekývnout," uvedl Forman v tiskové zprávě Českého florbalu.

Kalmarsund se snažil Formana udržet už při jeho prvním angažmá, ale reprezentační opora se vrátila do Bohemians. "Určitě to hrálo roli v první fázi, kdy jsem dostával nabídky. Kalmar byl jeden z prvních. Byli jsme spolu dlouho v kontaktu a pomohlo i to, že můj bratranec Martin tam působil jako asistent trenéra. Spolu jsme to hodně řešili jak dřív, tak i teď, kdy už sice v Kalmarsundu nepůsobí, ale stále je v kontaktu s trenéry, čili jsem měl o klubu trochu lepší přehled," doplnil Forman.

"Když jsem se v pozdější fázi rozhodoval o tom, který tým je pro mne dobrá volba, tak už na tom tolik nezáleželo a koukali jsme na to objektivně. Výhodou je, že znám tým, vím, co od něj čekat, a oni zase ví, co jim mohu nabídnout já. Možná i proto mi Kalmar poslal asi nejlepší nabídku ze všech. Řešil jsem to hodně právě s Martinem, který mi radí celou kariéru a tohle bylo velké téma. Už dříve mi říkal, že si nedovede představit, že bych šel jinam. I díky tomu jsem ke Kalmarsundu více tíhl a chtěl se tam vrátit," podotkl Forman.

V Kalmarsundu se mine se spoluhráčem z reprezentace Filipem Langerem, který tam strávil poslední dvě sezony a přestoupil do Storvrety. "S Fílou jsem to řešil hlavně na začátku, kdy mi přišla nabídka. Ptal jsem se i na jeho plány, protože jsem věděl, že mu končí smlouva a nebyla jistota, zda bude v Kalmarsundu pokračovat. Osobně jsem si přál, aby zůstal a abych v týmu nebyl jediný Čech, ale bohužel to nedopadlo," uvedl Forman, který má zlato z juniorských MS v roce 2019 z Halifaxu a o dva roky později z Brna. Předloni také získal při premiéře na světovém šampionátu v Helsinkách bronz a stejný kov si přivezl i loni v létě ze Světových her v Birminghamu.

Forman při svém působení v Kalmarsundu pomohl čtyřmi góly k výhře nad favorizovaným Falunem a fanoušci dokonce založili finanční sbírku, aby se jej klub v té době pokusil získat z Bohemians.