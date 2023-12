GLOSA: Česká florbalová odvaha se vyplatila. Na rozdíl od té singapurské

Jsou rozhodnutí, která vyžadují odvahu. Ukázala ji Mezinárodní florbalová federace, když přidělila mistrovství světa do exotického Singapuru. A předvedl ji i trenér české reprezentace Lukáš Procházka, když do týmu vzal i hráčky s minimem seniorských reprezentačních zkušeností. A devět dnů v jihovýchodní Asii ukázalo, že šťastnější ruku měl on.

Foto: Martin Flousek / www.ceskyflorbal.cz České florbalistky si na MS v Singapuru došly pro bronzové medaile

Článek Přidělení šampionátu do Singapuru mělo svou bohulibou logiku. Nešlo o případ známý z jiných sportů, které podlehly chrastění peněz a přidělily své vrcholné akce do bohatých zemí bez tradice a s nulovým zájmem veřejnosti. V Asii florbal roste a mistrovství světa to mělo potvrdit. O týmy bylo dobře postaráno, organizace fungovala, hráčky budou mít zážitky na celý život i mimo hřiště. Jenže akce narazila na častý jev, že zájem o hru se nemusí rovnat zájmu o sledování. V době, kdy je stále ještě mladý sport na vzestupu, mu televizní záběry poskrovnu zaplněných tribun, a to ještě povětšinou obětavými fanoušky z Evropy, dobrou reklamu nedělají. Však ani na finále návštěva nepřekročila čtyři tisíce diváků… Florbal Bronzová euforie, ale i překvapivé myšlenky na konec. Někdy je to na hraně, hlesla česká kapitánka Pochopitelně nejde točit pořadatelství stále jen ve čtyřech velmocech, ale krok v podobě přidělení vrcholné akce do země, která se dlouhodobě pohybuje mezi 12. a 16. místem na světě, se nejevil jako krok vpřed. Zvlášť, když pořadatel zcela odbyl propagaci akce. Nula plakátů a billboardů mimo halu, žádné zapojení školní mládeže. Jen dlouhodobý efekt může ukázat, že volba Singapuru měla své opodstatnění. Pokud pomůže k růstu dalším zemím mimo elitní čtyřku, což florbal nutně potřebuje, a přiláká k tomuto sportu další diváky. Jenže co se týče fanouškovské stránky, předchozí šampionát v Singapuru před 18 lety zjevně podobný efekt nepřinesl. View this post on Instagram A post shared by Český florbal (@ceskyflorbal) S trochou nadsázky to pro český florbal není špatná zpráva, má jistotu, že za dva roky singapurský divácký zájem v Brně a Ostravě trumfne o parník. Byť pořadatelé nejbližšího šampionátu v zemi, kde i ligové finále navštíví přes 10 000 fanoušků, mají pochopitelně výrazně větší ambice… Cestou mírného risku se vydal i český tým. Procházka vzal hned čtvrtinu hráček z kádru loňských úspěšných juniorek, které se staly vicemistryněmi světa. Například u komety Anny Brucháčkové nemohlo být o nominaci pochyb, ta už během celého dvouletého reprezentačního cyklu ukazovala, že z ní i v osmnácti letech roste jedna z nejlepších, ne-li nejlepší česká hráčka současnosti. Ale třeba k nominaci šestnáctileté Karolíny Klubalové, která do startu mistrovství světa neodehrála za dospělou reprezentaci jediný zápas, musel mít kouč, jak se říká, koule. Očekávaný element drzosti a nebojácnosti opravdu přinesla, vzpomeňme čtvrtfinálový pokus, byť neúspěšný, o freestylové zakončení nájezdu. Omlazení českého kádru by mělo hlavní efekt přinést v dalších letech tak, jako se to povedlo u mužského týmu. Tým Lukáše Procházky může na letošní šampionát v budoucnu vzpomínat jako na odrazový můstek k ještě větším úspěchům. A snad i před důstojnější kulisou. Florbal To je naše budoucnost, není pochyb. Mladé Češky ohromily talentem i dravostí