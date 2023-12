To je naše budoucnost, není pochyb. Mladé Češky ohromily talentem i dravostí

Singapur (od našeho zpravodaje) ‑ „To je naše budoucnost. Na těch holkách budeme několik dalších let stavět. Jsou to strašné talenty, a když na sobě budou dál pracovat, budou neporazitelné,“ věštila svým spoluhráčkám gólmanka Christianová.

Procházka vzal do kádru hned pět hráček, které se vloni staly juniorskými vicemistryněmi světa, aby týmu přinesly kromě herních kvalit i vítěznou mentalitu.

„Není pochyb, že to je budoucnost. Jsou dravé, není pro ně nic jiného, než že jdou hrát, baví je to a chtějí vyhrát. Generační obměna musí přicházet a Bruchy už má teď kvalitu na to, aby hrála SSL,“ vysekla kapitánka Eliška Krupnová poklonu Anně Brucháčkové. A to dobře ví, o čem mluví, však v elitnímu týmu švédské ligy Pixbo působí už osm let.

Brucháčková zatím chodí na gymnázium v Mikulově a hraje za Bulldogs Brno. Na světovém šampionátu dospělých hrála poprvé, ale žádný mladický ostych na ní nebyl vidět. Podávala skvělé výkony, které korunovala úchvatným gólovým sólem v zápase o bronz. Mezi dvě hráčky a do zakončení, tak nastartovala český obrat.

„To bylo tak rychlé, že ani nevím, co jsem na hřišti dělala,“ smála se. Se čtrnácti body za osm gólů a šest asistencí se stala osmou nejproduktivnější hráčkou mistrovství světa. V pouhých osmnácti letech! V rodném Mikulově tak bude mít co slavit. „Určitě uspořádám u nás ve sklípku nebo na vinici nějakou oslavu,“ smála se dívka z vinařské rodiny.

Dalším příkladem dravého mládí byla v medailových zápasech Vanessa Rebecca Keprtová. V 21 letech už za sebou měla jeden světový šampionát, v klíčových singapurských bitvách zazářila naplno. Jeden gól do sítě Finek, hned dva proti Švýcarkám. A to mohla trefou do prázdné branky završit i hattrick.

„Ale to je jedno, kdo góly dal. My si prostě řekly, že vyhrajeme a bez placky domů nejdeme. A to se stalo,“ jásala drobná, ale mrštná dívka působící v elitní švédské lize.

Velmi dobrý turnaj ale odehrála například i 22letá Eliška Chudá, první zkušenosti s dospělým reprezentačním florbalem v pouhých 16 letech začala sbírat Karolína Klubalová… Čerstvý vítr mladického nadšení zkrátka přinesl potřebný efekt.