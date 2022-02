Kdo bude osmým čtvrtfinalistou? Hlasujte o divoké kartě v Penalty Shot Batle

Livesport Superliga nyní míří do vyřazovacích bojů play off. Superligové týmy čekají tuhé boje, které vyvrcholí tradičním Superfinále. To se uskuteční v pražské O2 aréně v termínu 9. dubna 2022. Vstupenky na napínavé utkání, které rozhodne o vítězi ročníku 2021/2022, jsou nyní v prodeji.