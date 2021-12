KOMENTÁŘ: Z brambor už je přízrak. A švýcarský kouč ho nezvládl zaplašit

Stojí na místě. Mimo elitní čtyřku je nikdo neohrožuje a v ní patří na chvost. Ne dlouhodobě, Švýcarkám jsou minimálně vyrovnanými soupeřkami, ale když jde do tuhého, tahají pokaždé za kratší konec. „A to už není náhoda,“ přikyvuje gólmanka Jana Christianová.

Jako by se do hlav zkušenějších hráček pomalu vkrádal komplex z medailových bojů. Kapitánka Eliška Krupnová po šampionátu svoji pozici nejlepší hráčky světa obhájí jen stěží, ale nadále je správným tahounem mimo hřiště i na něm.

Podporu minimálně u části vedení Českého florbalu Rhyner má. Pokud by opadla, kdo by ho mohl nahradit? V okruhu kandidátů tradičně bývá emotivní Michal Jedlička, jenž v Uppsale vedl slovenský výběr, logiku by dával posun vítkovického kouče Tomáše Martiníka od úspěšných juniorek. Změna ale bude třeba, aby se za dva roky v Singapuru zase nemuselo dumat nad tím, co českému výběru chybělo k medaili.