Mikuláš řádil už v pátek. Sparťanský útočník spojil sport, módu i charitu

Dodal vám povedený vstup do světového šampionátu klid?

Určitě, první zápas bývá dost náročný, hodně kluků je tu na prvním šampionátu a nevědí, do čeho jdou. Z toho pohledu to bylo důležité vítězství.

Nebylo to opravdu nic moc. Byla tam celkem zima, což jsme nečekali, tak jsme tomu přizpůsobili i rozcvičku. I když na prvních deset minut to asi mělo vliv.

To je pravda, nejsem úplně zimní typ a minus deset mi nedělá dobře. Ale hotel máme nadstandardní, jídlo luxusní. Máme tu s Petem (trenér Kettunen) poměrně intenzivní program, můžeme chodit běhat, je tu pingpongový stůl, meeting room. Jsme na poklidném místě a maximálně mi to vyhovuje.

Oni vědí, co dělat, jsou to dobří hráči. Spíš jsem si z nich dělal srandu, že jsem jim ukázal, jak se hraje velký florbal, protože oběma jsem nahrál na jejich první gól na dospělém šampionátu. (úsměv) Jsou to hotoví hráči, mají velkou porci zkušeností.