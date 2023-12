Nečekaná překážka pro florbalistky v cestě za medailí. Nezastaví nás, nepochybují

Singapur (od našeho zpravodaje) - Od roku 2009 se nestalo, že by české florbalistky mezi elitní čtyřku nepostoupily. Ale před dvěma lety ve švédské Uppsale to při výhře 7:5 rozhodně přesvědčivé nebylo. Právě proti Dánsku. „Ani si ten zápas moc vybavovat nechci,“ usmívá se obránkyně Nela Jiráková. „Padlo hodně laciných gólů z dorážek i z dálky,“ přece jen si vzpomene.

Vývoj singapurského turnaje nahrával spíše postupu Norek, týmu z elitních skupin. Jenže zápas o čtvrtfinále proti Česku nezvládly a prohrály v prodloužení. „Je to překvapení, původně jsme se připravovaly na Norky,“ přitakává kouč Procházka.

„Čekal jsem, že ukáží, že jejich florbalová kvalita je výš, ale nedokázaly si vybudovat potřebný náskok a dostat se do klidu,“ vypozoroval.

Čím tedy můžou Dánky, jejichž maximem je na mistrovství světa šesté místo, zahrozit? „Klíčové bude dát si pozor na jejich urputnost,“ čeká Jiráková. „Mají snaživý, bojovný tým s velkou energií, což v zápasech play off funguje, když se semknou. Jejich hra je aktivní, v některých fázích až živelná,“ všimnul si Procházka.

Nicméně proti českému týmu, který přiletěl do Singapuru s finálovými ambicemi, by neměly zářit. „Dánky jsou hratelný soupeř a my počítáme, že přes ně půjdeme dál,“ nepochybuje Jiráková. Však všech pět vzájemných zápasů dosud skončilo českým triumfem.