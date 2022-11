Nikdo nechce do vany! Mistrovství světa okořenila rarita

Trestná lavice je tak ve tvaru vany s reklamním popisem. A tak zatímco po zápase hráči koupelí nepohrdnou, během utkání se „vaně“ snaží vyhnout. Českému týmu se to v souboji s Lotyšskem tolik nedařilo, netradiční trestnou lavici si vyzkoušeli kapitán Ondřej Němeček a Josef Rýpar, oba se z ní vraceli předčasně po gólech soupeře.

„Je to zajímavé, ale už jsem to zažil na Euro Floorball Tour v St. Gallenu,“ připomíná Rýpar, že o úplně původní nápad nejde. „Je to trošku rarita, tak doufám, že tam v průběhu turnaje nebudu moc sedět,“ usmívá se.