Ostrý start! Reprezentaci čeká soupeř, který už jí dokázal zničit plány

Žádný prostor pro rozkoukání, co den to zápas. Čeští florbalisté obstarají na mistrovství světa hned úvodní duel šampionátu, v sobotu od 13.30 budou ve zbrusu nové curyšské Swiss Life Areně čelit Lotyšsku. V neděli se přesunou do zhruba třicet kilometrů vzdáleného Winterthuru, kde je od 15.00 vyzvou Němci a skupinu uzavřou v pondělí od 18.00 s favorizovanými Švédy (všechny zápasy živě na ČT sport).

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Čeští florbalisté při posledním tréninku před turnajem.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

Článek CURYCH (od našeho zpravodaje) – První dva týmy postoupí přímo do čtvrtfinále, třetí a čtvrtý celek čeká předkolo s nejlepšími celky z výkonnostně slabších skupin C a D. Turnaj vyvrcholí v Curychu příští víkend medailovými souboji. Češi obhajují bronz, v kádru proběhly proti loňskému šampionátu v Helsinkách jen tři změny, ale kompletně nový je realizační tým v čele s Jaroslavem Berkou, jehož čeká trenérská premiéra na MS. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Český florbal (@ceskyflorbal) „Lotyši mají v kádru hráče, kteří působí v nejlepších týmech finské ligy. Hrají delší dobu pod stejným trenérem, letos v létě zvládli hned několik zápasů proti top týmům,“ charakterizuje soupeře, s nímž Češi před čtyřmi lety na domácím MS nečekaně prohráli. Byla to to pro české florbalisty teprve druhá porážka s Loryšskem v historii. Ta první přišla před deseti lety právě v Curychu, kde pak výběr pod vedením Tomáše Trnavského zaznamenal nejhorší výsledek v české historii v podobě sedmého místa. „Pro Lotyše to bude v podstatě nejdůležitější zápas pro vyznění turnaje. Ale já věřím, že jsme dostatečně připravení, aby se situace, která nastala tehdy, neopakovala,“ líčil v podcastu Mixzóna Matěj Jendrišák, jeden ze tří pamětníku minulého šampionátu ve Švýcarsku v českém kádru. V zemi helvétského kříže ale Češi zažili i svůj dosud nejúspěšnější turnaj v historii, když v roce 2004 dosud jedinkrát hráli finále a skončili stříbrní. Teď by na tento výsledek rádi navázali. Mixzóna Takhle jsem končit nechtěl! Bývalý kapitán reprezentace o bojkotu i motivaci k návratu

