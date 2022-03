Penalty Shot Battle: Jednoznačná záležitost, o dalším semifinalistovi je rozhodnuto

Pražské Black Angels reprezentoval útočník a třetí nejproduktivnější hráč základní části Superligy Jakub Boček. Do brány se pak postavil jednatřicetiletý zkušený gólman Ondřej Matiášek.

Za soupeře vyslal celek ze zlínského kraje Ronalda Gašparíka, který se stal letos v Otrokovicích nejproduktivnějším hráčem. Společně s ním dorazil na čtvrtfinálový souboj brankář Adam Kohút. Jak se hráči popasovali s nájezdovou loterií? Kdo byl šikovnější a zajistil si potup do semifinále?

V letošním ročníku se koncept soutěže pozměnil. Týmy mezi sebou soupeří v atraktivním penaltovém rozstřelu. Z úvodních sedmi kol vzešlo celkem sedm postupujících mužstev, které postupují do čtvrtfinále. Dále bude Penalty Shot Battle pokračovat klasickým systémem „pavouka" až do finále, které určí vítěze. To se stane těsně před vypuknutím Superfinále Livesport Superligy, které se v O2 aréně uskuteční 9.4.2022.