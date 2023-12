Repa, Repa! volali Švýcaři na českou kanonýrku. Přítele ještě ř nenaučila

Singapur (od našeho zpravodaje) ‑ Hráčka týmu Zug United se jim odměnila při čtvrtfinálové kanonádě do sítě Dánek 13:1 hattrickem, přičemž její druhá trefa byla zároveň jubilejním stým bodem v reprezentačním dresu, což dokázala jako čtvrtá Češka v historii.

Góly jste si zjevně schovala na klíčové zápasy. Ve skupině nic, ve čtvrtfinále tři…

Jsem za to strašně ráda! Už jsem byla malinko nešťastná. Měla jsem hodně střel, byla dost ofenzivní, ale nepadalo mi to tam. Tak jsem ráda, že jsem to prolomila.

Na sto bodů před vámi dosáhly jen Eliška Krupnová, Denisa Ratajová a Tereza Urbánková.

To je strašně vysoké číslo, mám z toho velikou radost. Jsem hrozně ráda, že jsem na tuhle metu dosáhla, jsem tu už nějaký pátek, byla to taková třešnička na dortu.

Hned jste si uvědomila, že vaše trefa na 7:0 má jubilejní punc?

Vůbec ne! Já slyšela předtím, že se milník blíží, ale jak jsem poslední dny moc ofenzivní nebyla, tak jsem byla hlavně ráda, že tam ta střela dolítla. (úsměv) Ale je to skvělé i pro sebevědomí do dalších zápasů.

Asi pro celou první lajnu, však Eliška Krupnová zapsala hned šest bodů.

To je skvělé. Už jsme byly trochu nešťastné, čekaly jsme na ten moment a teď to byl povedený výkon od nás i holek, co naskočily v průběhu zápasu.

Diváci skandovali vaši přezdívku, po zápase jste se s nimi šla pozdravit, koho v Singapuru máte?

Je tu přítelova rodina. Je vtipné, že mi fandí Švýcaři v českých barvách a učí se i pokřiky, tak jsem ráda, že se připojili. Snad to nebylo tak hrozné, přece jen vyslovování ř je pro ně náročné.

Snažila jste se je tuto hlásku naučit?

Snažila. Ale abych řekla pravdu, není to zatím úspěšné, pořád je to něco mezi ř, č a ň a nejde jim to vyslovit. Pořád jsem pro ně Repková a asi i budu. (úsměv)

Fandit vám budou, i pokud by došlo na zápas se Švýcarskem?

Myslím, že ano, aspoň mi to tak bylo řečeno. (směje se)

Foto: Martin FLOUSEK / www.ceskyflorbal.cz Martina Řepková na šampionátu v Singapuru.

Váš přítel chytá za tým Alligator Malans, neměl v klubu problém s uvolněním?

Už dlouho dopředu avizoval, že by chtěl jet, naštěstí mu vyhověli. On je disciplinovaný, plní všechno, co může, tak jsem ráda, že mu vyšli vstříc. Ode mě nebyl žádný tlak, že by měl dorazit, byla jsem mile překvapená, že přijel s celou rodinou. Jsem moc ráda, že je tu mám.

O víkendu vás čekají medailové boje. Dá se říct, že teprve nyní pro vás turnaj naplno začíná?