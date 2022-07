Světové hry? Skvělá zkušenost, chceme vyhrávat, těší se florbalista Langer

Češi ve skupině postupně narazí na domácí USA, Finy a Kanadu. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí dva nejlepší týmy do semifinále. Langer by měl patřit mezi nejvytěžovanější hráče týmu trenéra Jaroslava Berky, který dovedl české juniory k loňskému zlatu na mistrovství světa. "Věřím, že předvedeme všechno, co jsme pře léto natrénovali,"hlásí dvacetiletý útočník.