Tucet let čekání? Musíme medaili urvat, burcují florbalistky. Hlava bude víc než únava

To ale ze současného kádru pamatují jen brankářka Jana Christianová s kapitánkou Eliškou Krupnovou, zatímco třeba benjamínek týmu Karolína Klubalová tehdy během turnaje sfoukával na dortu teprve pět svíček. Tak dávné jsou to vzpomínky…

Co tedy bude stěžejní? „Hlava,“ má jasno. „My chtěli do finále, měli jsme to jako cíl, kterému jsme podřídili hodně. Ale je obrovský rozdíl končit s medailí, nebo bez. Český florbal na ni čeká dvanáct let, což je dlouhá doba a musíme ji urvat za každou cenu,“ burcuje.