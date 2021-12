Umělkyně v české reprezentaci. Kreslí na plátna i těla spoluhráček

Uppsala (od našeho zpravodaje) - K malování a grafice tíhla odmala, kdy ji inspiroval tatínek. Souběžně začala v Dobrušce s florbalem a svůj volný čas dělila takřka výhradně mezi umění a sport. Jen plán studia na umělecké škole nevyšel. „Dělala jsem talentovky do Hradce. Výtvarná část dopadla perfektně, ta školní byla horší, konkrétně matematika,“ přiznává.

Přesunula se tak do Prahy, kde si ji vytáhl elitní chodovský tým, ve škole se věnovala kadeřnictví. „Ale to mě nebavilo. Chodila jsem tam jen proto, abych v Praze měla nějakou školu,“ vysvětluje. Teď už na nástavbě studuje ekonomiku a podnikání.

A k tomu často a ráda kreslí. „Je to pro mě velké uvolnění a relax. Zaměřuju se na abstraktní malbu, obrovská plátna, kde míchám pastelové barvy i různé techniky,“ popisuje.

U něj byla pro změnu inspirací její starší sestra. „Když jí přibývaly na těle různé omalovánky, mně se to strašně líbilo, takže naši asi počítali, že ji budu následovat. Říkala jsem si, že by mě to mohlo bavit. Zvolila jsem jiný styl a zůstala u toho,“ popisuje.