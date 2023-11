Všechny hráčky do sauny, radí Češkám kouč. Singapur umí překvapit, naposledy i šatnou v kanceláři

Třináct hodin v letadle, sedmihodinový časový posun, oteplení o 30 stupňů oproti českému podnebí, vysoká vlhkost. Není málo změn, na které se český tým musí chystat. „Je to pro nás důležité téma. Snažili jsme se zpracovat pro celý tým adaptační program, který minimalizuje rizika, a předat holkám všechny informace,“ líčí reprezentační trenér Lukáš Procházka.

Jedním z doporučení pro hráčky jsou například návštěvy saun, které singapurské podnebí může připomínat. „Já do ní chodím i normálně, je to dobrá forma regenerace,“ usmívá se kapitánka týmu Eliška Krupnová.

„Dali nás do mnohem většího a hezčího hotelu, čímž jsme překvapily Finky, které si myslely, že tam budou bydlet samy,“ usmívá se Svobodová. „Ale tehdy nebyla rivalita taková, byly jsme výkonnostně níž,“ připomíná. Finky tehdy hrály finále, Češky skončily sedmé.

To jejich předchůdkyně měly jiné podmínky. „Hrály jsme v hale, do níž se muselo vyjet výtahem do sedmého patra a šatna byla vedle v kanceláři,“ vzpomíná Svobodová s úsměvem.