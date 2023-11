Slavíte, jako byste vyhrály mistrovství světa, slyšela česká kapitánka od Švédek po historickém triumfu

Poslední dva šampionáty nám chybělo fakt malinko. Nechci to samozřejmě svádět jen na štěstíčko, ale už by nám jednou mohlo přát, pak z toho klidně může být zlato.

Rezonovalo to, moc se Švédky o tom zápase nechtěly bavit, což je známka, že jim to příjemné nebylo. Neodpustily si poznámku, že jsme se radovaly, jako bychom vyhrály mistrovství světa, tak jsem jim odvětila, že historická výhra se musí oslavit. Už vědí, že je můžeme porazit.

Je to tak. Jsou spontánní a nesvázané, nic neřeší a jdou dávat góly, protože je to baví. V mužské složce to zafungovalo, věřím, že to může být rozhodující i u nás.