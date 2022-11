Vyhecované federální derby. Slováci probudili spícího českého medvídka

„Je to zdvižený prst, abychom se ještě precizněji připravili, i když ta situace je teď jiná. Ale mám jim co vracet,“ připomíná útočník Mikuláš Krbec.

Soupeře vede český kouč Radomír Mrázek, který poslední vzájemný výsledek za výhodu pro své svěřence nepovažuje. „Favorit se jasně daný. My probudili spícího medvídka, o to budou Češi ostražitější,“ očekává. „I fyzicky to bude jiné, v Itálii už to byl trochu přátelský zápas,“ srovnává.