Zlomil zápas a už vyhlíží domácí hvězdy. Teď to bude peklo, hlásí Langer

Helsinky (od našeho zpravodaje) – Výhra nad Lotyši 9:1 působí jednoznačným dojmem, ale zápas v hokejové hale IFK se definitivně zlomil teprve ve třetí třetině a byl u toho právě Langer. Nejprve Lukáš Bauer vychytal velkou šanci Lotyšů a z protiútoku jim střelec švédského Kalmarsundu zasadil klíčovou ránu.

Byl to i podle vás zlomový okamžik?

Určitě nám hodně pomohl. Před tím gólem přišla velká chyba, kdy Lotyši mohli snížit na 2:3 a to by jim hodně dodalo šťávu. Oni na to trpí celý turnaj, i proti Švédům a Finům si vytvořili spoustu šancí a většinou pak z protiútoku dostali gól. Určitě byl ten gól hodně důležitý, pak na to navázal hned další, což je zlomilo.

Lotyši asi nepatří k vašim oblíbeným soupeřem, na posledním světovém šampionátu v Praze vás nečekaně porazili.

Měli jsme velký respekt, to je jasný. Koukali jsme na videa ze zápasů ve skupině se Švédy i Finy, v obou hodně hrozili, měli skvělé střely. Kdyby jim proti nim, a i teď proti nám, padly nějaké góly, mohlo to být úplně odlišné utkání. Bohužel pro Lotyše, naštěstí pro nás, neměli efektivitu tak dobrou.

Zdálo se, že vám skvěle sedí spolupráce s Markem Benešem. Vy jste dal dva góly, on dokonce hattrick.

Je to tak. My spolu hráli už před pár lety a tuhle formaci tvoříme dva tři roky. Samozřejmě si rozumíme, i když pořád tam jsou nějaké mouchy, které musíme vyladit. Ale proti Lotyšům jsme to odehráli trošku líp a výkony gradujou.

Foto: Český florbal/Martin Flousek Čeští florbalisté se radují z postupu do semifinále, zleva Lukáš Punčochář, Adam Hemerka, Mikuláš Krbec, Filip Forman a Martin Kisugite.Foto : Český florbal/Martin Flousek

V semifinále půjdete pravděpodobně na domácí Finsko, jak se vám na šampionátu jeví?

Jsou specifičtí tím, jak odlišně hrají na šampionátech a v přípravě nebo na turnajích Euro Floorball Tour. Bude to podle mě soubor obran a bude záležet, který tým udělá míň chyb, protože ten zápas se bude rozhodovat v brejcích. Fini se tady tak prezentují, Lotyše i Švédy porazili právě díky nim. Uvidíme, jak se vypořádají s domácí atmosférou, věřím, že jim to může přinést trochu nervozity na hole.

I vy se asi těšíte na zaplněnou Hartwall arenu, zatím na vaše zápasy byla kulisa velmi skromná…