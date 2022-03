Zranění českého útočníka nezastavilo. Zahraje si semifinále elitní florbalové ligy

Už během základní části Langer často opakoval, že se ve Švédsku hraje v daleko větším tempu než v české lize, ve které před odchodem do Skandinávie dělal už v sedmnácti letech kapitána Střešovicím. "Tempo v play off je ještě vyšší hlavně směrem do obrany. Všichni jsou směrem dozadu precizní a poctiví," hlásí dvacetiletý útočník s tím, jak moc si play off užívá. "Na zápasy chodí v průměru přes tisíc lidí, a hlavně všichni fandí, takže se z diváků stávají fanoušci," cení si mistr světa do devatenácti let z roku 2019.