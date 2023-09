ANALÝZA: Fotbalová liga divácky táhne nejvíce od devadesátých let

Nejprve je potřeba přiblížit, jak moc se zájem o ligovou kopanou zvedl. Rozdíl oproti předchozím rokům, i při abstrahování od těch covidových, je totiž velmi značný. V minulé, sezoně Fortuna ligy činila průměrná návštěvnost na stadionech 5 528 diváků, v té současné to je zatím 6 941, což neúplný ročník 2023/24 řadí na prozatím druhou příčku za 1996/97, kdy průměr dosáhl více než sedmi tisíc (7 155). Mimochodem, kromě současné sezony jsou v celé první pětce výhradně ty z devadesátých let.

Celkově je ale pozitivní trend na drtivé většině stadionů zřejmý, a to i z toho důvodu, že kluby v poslední době na vztahy s fanoušky pracují. Což rozhodně nese ovoce. Ať už se jedná o snahu mnohých přilákat více příznivců do předzápasových fanzón, předčasné zveřejňování programů celého fotbalového odpoledne, či něco úplně jiného, projektů na podporu fanouškovství prostě vzniká čím dál více.

U Pardubice se v horizontu porovnání celých sezon situace tak příznivě nejeví. Východočeši se do domovského města vrátili na začátku tohoto roku, předtím museli vzít zavděk pražským Ďolíčkem. Do Vršovic na jejich utkání na podzim 2022 docházela pouze přibližně tisícovka (1 025) lidí, na jaře to po přestěhování zpět do Pardubic bylo 4 394.