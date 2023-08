Bodö před odvetou s Klokany: vtípky na Čecha, chválení trávníku i hořká vzpomínka na víkend

Když před kabinou mluvil do diktafonu, procházející parťáci Lucase Kubra hecovali: „Hvězdo!“ Český obránce se pobaveně usmál a vykládal dál. I tenhle detail naznačuje, že norský tým Bodö/Glimt přiletěl do Prahy v pohodě, která je logická: před odvetou druhého předkola Konferenční ligy má vůči Bohemians k dobru tři góly. „Jestli to bude stačit? Nevím. Každopádně musíme být připravení na všechno,“ zavelel trenér Kjetil Knutsen.

Foto: Mats Torbergsen, ČTK/AP Takhle se hráči norského Bodö radovali v prvním utkání proti Bohemians (3:0). Zopakují si to i v odvetě na Letné?

Článek „Bohemku jsem si přál už před losem. Vyšlo to a teď jsem tady. Každý moment v Česku je pro mě vzácný," spokojeně vyprávěl Kubr. Mládežnický reprezentant žil osmnáct let v Belgii, kde se narodil italské matce a českému otci. Loni odešel za polární kruh do Bodö a teď sní o šanci v odvetě s Bohemians. První duel, který lídr norské ligy vyhrál 3:0, odseděl na lavičce. Stejně jako nedělní ligu s Tromsö (0:2), které ukázalo, že i Bodö je k poražení. „Nic moc pocit, byli jsme bez energie," přiznal kouč Knutsen. „Všichni byli unavení, ale taky to byla teprve druhá ligová porážka v sezoně. I když vyhrajeme 8:0, jsme zvyklí hned druhý den přepnout. I teď už jsme připravení do toho zase vlétnout," popsal Kubr. „Máme třígólový náskok, ovšem bereme ho s rezervou. Tušíme, že Bohemka je hladová a bude se válčit." Fotbal Belgie, Norsko a teď soupeřem Bohemians. Už se nemůžeme dočkat, říká český teenager z Bodö Na Letnou, kde jsou Bohemians v pohárovém azylu kvůli nevyhovujícímu stadionu, výprava z Norska dorazila ve středu dopoledne a ve dvanáct už měla odtrénováno. Stejně jako před týdnem doma se tým místo klasické tiskovky rozhodl pro rychlejší rozhovory u hřiště. ZÁPAS BOHEMIANS NA OBRAZOVCE O2 TV Stanice O2 TV Sport odvysílá utkání Bohemians Praha 1905-Bodo Glimt v přímém přenose. Studio moderátora Radka Šilhana a experta Jakuba Podaného startuje od 18:40 hodin. Přímo z hrací plochy bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Aleš Svoboda a Honza Homolka. „Pro nás je výhoda, že se nebude hrát v Ďolíčku, kde je Bohemka doma. Sparta má pěkný stadion: když jsme poprvé přišli na hřiště, všichni zírali," líčil Kubr. Jeho tým se může prát s přírodním trávníkem, v Bodö mají jen umělku. I na tréninkových hřištích. „Klasická tráva by u nás nepřežila, v norské lize si ji může dovolit pouze šest týmů. Na druhou stranu, trávník na Spartě je skvělý a nemáme si na co stěžovat," poznamenal Kubr. Trening på stadion ✅ Nå skal batteriene lades 🔋 pic.twitter.com/O1wqftMPNO — FK Bodø/Glimt (@Glimt) August 2, 2023 „Přesně tak, výmluvy na trávník od nás neuslyšíte. Bohemians mají hodně dobrý tým a počítáme, že odveta bude stejně náročná jako první zápas. V pohárech nikdy nevíte: pokud soupeř nastřílí čtyři góly a my žádný, půjde dál on," zmínil trenér Knutsen scénář, který by brali všichni fanoušci Bohemians. Komerční články Pohárové odvety: Plzeň s Bohemkou mají co napravovat