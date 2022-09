Boetius z Herthy je letošním čtvrtým fotbalistou v Německu s rakovinou varlat

Boetius přestoupil do Herthy v létě z Mohuče a za berlínský klub odehrál šest z dosavadních sedmi bundesligových zápasů. Tumor lékaři u spoluhráče českého záložníka Vladimíra Daridy odhalili při urologickém vyšetření.

"Doufáme a jsme si jistí, že bude Jean-Paul brzy zase zdravý a co nejdříve ho přivítáme mezi námi. Až do návratu se mu od nás bude dostávat veškeré myslitelné podpory. Stojíme těsně při sobě jako jedna velká rodina Herthy a přejeme mu jen to nejlepší," uvedl šéf klubu Fredi Bobic.