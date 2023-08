Čvančara dal v poháru dva góly a byl vyhlášen mužem zápasu

Čvančara se poprvé zapsal do statistik utkání ve 22. minutě, kdy posunul míč do pokutového území na Francka Honorata, jenž první trefou zápasu nahlodal odpor outsidera. Dvaadvacetiletý český útočník se pak prosadil dvakrát během krátké chvíle.

V 32. minutě mu stačilo jen nastavit nohu v malém vápně, aby nasměroval míč do sítě. Na začátku 35. minuty pak dostal zpětnou přihrávku a z hranice vápna vystřelil. Dle všeho se netrefil ideálně a tak, jak by si přál, ale balon přesto zapadl do brány. Čvančara se po druhé brance skoro nevěřícně usmíval.