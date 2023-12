ECHO BUNDESLIGY: Schick je fit. Změní kvůli tomu Alonso rozestavení?

Leverkusen navázal na výborné výkony, celý zápas dominoval, až mě to překvapilo. Naopak se mi nelíbil Dortmund, který byl donucený hrát z hlubokého bloku. Měli sice pevnou defenzivu a byli kompaktní, ale zklamaly mě rychlé ztráty. Mají vpředu opravdu kvalitní hráče, ale nebyli schopní se dostat do přechodu a podržet balon. Leverkusen první poločas zas tolik šancí neměl, každopádně byl lepší.

Paradoxně však prohrávali, neuznali jim gól kvůli ofsajdu a museli dohánět. Rozhodl příchod Patrika Schicka. Očekával jsem, že v pozici uvnitř vápna bude střílet, ale zachoval klidnou hlavu, viděl spoluhráče a Boniface uklízel do prázdné brány. Musím také vyzdvihnout přihrávku na Patrika, kterou adresoval po vyvezení míče Odilon Kossounou. Celkově krásná akce.

Tím, že Patrik naskočil do druhého zápasu po sobě, by měl být stoprocentně fit. Logicky mu chybí herní praxe. Důležité je, že se trefil ve čtvrtek v evropských pohárech, o víkendu bylo 80 procent gólu jeho. Bude dostávat další a další minuty. V německých médiích jsem dokonce četl, zda nezmění trenér Xabi Alonso rozestavení a nebude hrát na dva hrotové útočníky. Mít ve formě Patricka Schicka i Victora Bonifaceho? To je obrovská síla.