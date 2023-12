Kane je pro legendu Bayernu Maiera ještě cennější hráč než Lewandowski

Kane do německé ligy vtrhnul jedinečným způsobem a v dosavadních patnácti zápasech nastřílel 21 gólů. Na takový počet branek se dostal nejrychleji v historii bundesligy, dosavadní rekordman Erling Haaland na to při angažmá v Dortmundu potřeboval 22 zápasů. Při pokračování takové bilance bude Kane na nejlepší cestě překonat Lewandowského rekord ze sezony 2020/21, kdy polský útočník nastřílel 41 branek.

„V létě se dalo předpokládat, že to mezi ním a Bayernem bude fungovat, ale jeho výkonnost je až výjimečně dobrá. Člověku skoro chybí slova,“ liboval si Maier. „Je mimořádný v tom, že pracuje také pro ostatní a ukazuje, jak už je s Bayernem vnitřně spojený,“ dodal. „Je to absolutní lídr a zaslouží si být oslavován. Je to taky náš ‚první obránce‘ a špičková osobnost,“ řekl o třicetiletém hráči trenér Bayernu Thomas Tuchel.