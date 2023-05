Sestup Schalke? Král i přesto zřejmě zůstane v bundeslize, mohl by si zahrát i Ligu mistrů!

V případě Krále, až do června 2024 kmenového hráče Spartaku Moskva, by šlo opět o formu hostování, jako v Schalke. Umožňuje to speciální pravidlo ze strany UEFA, která zahraničním fotbalistům, jenž mají uzavřenou smlouvu s ruskými profesionálními kluby, umožnila jednostranně pozastavit smlouvy a odejít na hostování. Nařízení bylo zavedeno v souvislosti s vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině.