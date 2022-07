Věřím, že budu platný, říká Král o angažmá v Schalke. Proč nebere rok ve West Hamu jako ztracený?

Čtyřiadvacetiletý pracant je smluvně vázaný ve Spartaku Moskva, do ruského klubu se ale v létě po konci hostování v londýnském celku nevrátil. Využil pravidla, které zavedla FIFA. Umožnila hráčům působícím v Rusku pozastavit na rok své kontrakty a jít hrát jinam. Král zamířil na roční hostování do Schalke. „Věřím, že se do sestavy probojuju a budu pro tým platný," praví odhodlaně vlasatý záložník.

Jaké máte dojmy po prvních dnech v Schalke?

Zatím pozitivní. Na Schalke jsem ještě netrénoval, protože v pondělí jsme se vrátili ze soustředění v Rakousku. Ale už když jsem podepisoval smlouvu, zázemí na mě udělalo veliký dojem. Jen málo klubů má takové podmínky, je tu asi devět hřišť, z toho tři máme jen sami pro sebe. Vedle hlavního stadionu je také klinika, takže když se někomu něco stane, hned tam jde na vyšetření. Komplex tady je opravdu fantastický, těším se, až ho budu využívat. Líbí se mi tu, poznávám se se spoluhráči na hřišti i mim něj.

Už jste stačil poznat, jak významným klubem je Schalke pro tamní hornický region?

Samozřejmě. Je to tu cítit. Lidé za svůj klub vyloženě bojují, fanoušci tvrdě pracují, a to samé očekávají od hráčů.

Zajímalo se o vás víc klubů. Proč jste si vybral Schalke?

Jednání s různými kluby bylo hodně. V Schalke si ale vše sedlo, chtěl mě trenér i vedení, chtěl jsem sem já. Jinde se takhle všechny okolnosti nesešly.

V německých médiích se psalo o tom, že vás do Lipska chtěl trenér Domenico Tedesco, který vás vedl ve Spartaku Moskva. Byli jste spolu v kontaktu a jak žhavý zájem Lipska byl?

Jsem s ním v kontaktu prakticky pořád od doby, co opustil Spartak. Občas si napíšeme zprávu, hrálo se mi pod jeho vedením skvěle. Zájem z jeho strany byl velký, ale celkově jsme vyhodnotili Schalke jako v tuto chvíli nejlepší řešení. Vše bylo v režii agenta (Krále zastupuje Karol Kisel - pozn. aut.) a postupně jsme vyhodnocovali nabídky klubů.

First training session for Alex Král! 👋#S04 pic.twitter.com/tIWAHxw11t — FC Schalke 04 (@s04_en) July 14, 2022

Probíral jste příchod do bundesligy s někým z reprezentačních spoluhráčů?

Ne. Tyhle věci konzultuji s agentem, rodinou a trenéry, se kterými spolupracuji delší dobu. Bundesliga je sledovaná, vím, do čeho jdu. Nebylo o čem přemýšlet.

Do čeho jdete z vašeho pohledu?

Do jedné z top lig, kde to nebude jednoduché. Všechny zápasy jsou strašně vyrovnané, může to být velmi podobné jako v Premier League. Ale dnes je to v podstatě těžké všude, týmy se vyrovnávají. Každopádně máme před sebou hodně náročnou sezonu, od fanoušků i od vedení jsou cítit velká očekávání. Celkově si myslím, že v Schalke začíná nová éra. Řekl bych, že máme všechny potřebné podmínky k tomu, abychom byli úspěšní.

Čeští fotbalisté se chystají na Švýcary a Jaroslav Šilhavý vysvětluje nominaci Alexe KráleVideo : Sport.cz

Jaké dojmy máte z přestavby Schalke, kterou podstupuje po návratu do nejvyšší německé soutěže? Byl jste už jedenáctou letní posilou.

Líbí se mi to. Mám rád, když se kluby nebojí všechno změnit. Bude to chtít určitě čas, na druhou stranu si myslím, že si vše brzy sedne. Takový pocit mám z tréninků i přípravných zápasů. Věřím, že sezona může být úspěšná.

Vytyčilo vedení klubu konkrétní cíle?

V první řadě si chceme prosadit svou taktiku a fotbal, kterým se chceme prezentovat. Chceme hrát atraktivním stylem, hodně pracovat, presovat. Toho se chceme držet a udělat úspěšnou sezonu.

Vy osobně budete chtít po minulé sezoně hlavně hrát, že?

Samozřejmě. Odehrát co nejvíc zápasů, to je cíl pro každého hráče před každou sezonou. Jsem tady, jdu se poprat o místo. Věřím, že se do sestavy probojuju a budu pro tým platný.

Jak těžká pro vás byla uplynulá sezona ve West Hamu, za který jste naskočil jen do šesti soutěžních zápasů?

Náročné to bylo hlavně psychicky. Vždycky v týdnu jsem věděl, že o víkendu hrát nebudu. Musel jsem si to ale uspořádat v hlavě, abych byl připravený, kdyby náhodou došlo na situaci, že bych do zápasu šel. Nebo abych byl nachystaný během reprezentačního srazu, kdyby nějací hráči vypadli a já byl povolaný. Tréninky zápasy nenahradí, ale snažil jsem se během nich dělat všechno možné. Snažil jsem se tréninky uspořádat tak, aby to dávalo smysl a bylo to efektivní. Byla to pro mě nová zkušenost, měl jsem zároveň spoustu času jen pro sebe. Mohl jsem pracovat na nějakých věcech, které mi úplně nešly, ať už fyzické, nebo technické. Takhle jsem se to snažil otočit a přemýšlet. Na tuhle sezonu jsem nachystaný, bude to o tom, abych chytil zápasové tempo.

Na čem jste pracoval z osobního hlediska?

Například na různých dynamických věcech, hodně jsem pracoval s kondičním trenérem a určitě jsem posun zaznamenal. Když jsem přišel do West Hamu, dělali nám různé testy. Když jsem odcházel, dělali je znovu, a i podle čísel je vidět zlepšení. V tomhle směru mě to potěšilo. Někdo to může vnímat jako ztracený rok, ale pro mě to ztracený rok rozhodně nebyl. Posunul jsem se, nasbíral jsem nové tréninkové metody, dozvěděl jsem se nové věci.

Mrzelo vás, že jste ve West Hamu dostal tak málo šancí?

Mrzelo. Hlavně proto, že trenér (David Moyes) řekl, že mě chce do týmu. Jsou situace, kdy jste v mužstvu, vymění se trenér a přijde nový kouč, který vás nezná a nevybral si vás. V tomhle případě to tak nebylo, a proto mě to mrzelo. Na druhou stranu jsem se snažil chovat profesionálně a nedával jsem najevo emoce. Trénoval jsem naplno, odvedl jsem si svou práci. Vím, že ve finále to v klubu ocenili. Jsem profesionál, dělal jsem to, co mi řekli, zároveň jsem se snažil pracovat na odstranění nedostatků.

Předpokládám, že vám pomohlo i to, že ve West Hamu s vámi byli krajané Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Jo, bylo fajn pokecat si s klukama česky. To pro mě byla pomoc stejně jako zázemí, které mám doma.

Když zmiňujete rodinné zázemí, v létě jste se oženil. Je to pro vás velká změna?

Je to změna asi jen papírově, já to vnímám pořád stejně (úsměv).

Byla varianta, že byste se vrátil do Spartaku Moskva, nebo jste si to kvůli probíhající válce nedokázal představit?

V první řadě se řešilo, jak rozhodne FIFA. Kdyby nerozhodla tak, že hráči působící v Rusku mohou své smlouvy tam pozastavit, musely by se dohodnout kluby. To bych třeba ani nemusel ovlivnit. Ale samozřejmě to ani tak nebylo snadné rozhodnutí, já jsem byl ve Spartaku hodně spokojený. Měl jsem skvělé vztahy s hráči, vedením, trenéry, fanoušky, měl jsem rád Moskvu. Už když jsem šel do West Hamu, bylo to těžké rozhodnutí. Člověk si řekne, že je jasná volba, když můžete jít do Anglie, ale já nad tím hodně přemýšlel, protože jsem byl ve Spartaku opravdu velmi spokojený. Ale teď je situace taková, jaká je. Po dohodě s agentem a rodinou jsme se rozhodli takhle.

Foto: spartak.com Alex Král v barvách Spartaku Moskva.Foto : spartak.com

Jaký vztah máte se Spartakem nyní? Udržujete kontakt?

V kontaktu se spoluhráči ze Spartaku jsem po celou dobu, na tom se nic nemění. Vzhledem k tomu, co se děje, myslím, že mě lidé v klubu i fanoušci chápou. Nejsem jediný, kdo se tak rozhodl.

Do bundesligy se v létě vydal i Adam Hložek, který přestoupil ze Sparty do Leverkusenu. Těšíte na vzájemný souboj?

Celkově se těším na to, že budu potkávat i ostatní kluky, třeba Vláďu Daridu a další. Vždycky je fajn si proti nim zahrát. Adamovi samozřejmě držím palce.

Tradičně největším favoritem je Bayern Mnichov, každý rok na něj zbytek ligy pořádá hon. V mnichovském klubu došlo k několika změna, tou hlavní je odchod Roberta Lewandowského do Barcelony, na druhou stranu tam přišel Sadio Mané či Matthijs de Ligt. Jak Bayern vnímáte?