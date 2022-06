Král seděl čtyři měsíce na lavičce, přesto je v reprezentaci. Budou tréninky z West Hamu stačit?

Záložník Alex Král hrál naposledy 5. února. V pohárovém zápase na půdě Kidderminsteru ze šesté nejvyšší soutěže v Anglii strávil na hřišti první poločas, West Ham, extrémní favorit duelu, po něm senzačně prohrával 0:1. Kladiváři v prodloužení blamáž odvrátili, český středopolař byl ale velkým poraženým. Nakonec šlo o Královu derniéru v klubové sezoně, pak už si nekopnul.

Přesto si ještě velice pravděpodobně zahraje. Překvapivě za národní tým. Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý jím doplnil kádr pro blížící se utkání v elitní skupině Ligy národů.

„Vytížení Alexe Krále ve West Hamu nebylo v uplynulé sezoně takové, jaké bychom si my i on představovali. Ale víme, že tréninku dával o to víc. Navíc každý den trénoval s hráči, kteří skončili na sedmém místě nejkvalitnější ligy světa. Chceme ho vidět a mít ho dva týdny v týmu. O svém potenciálu nás v minulosti přesvědčil a všichni mu přejeme, aby pro něj další sezony byly úspěšnější, a tím pomohl i reprezentaci," vysvětlil Šilhavý pozvánku pro Krále.

„Myslím, že jeho vyjádření o tom, že kvalitně trénoval a přidával si, nebylo z nejšťastnějších," podotkl bývalý reprezentant a zkušený trenér Stanislav Levý. „Opravdu nevím, jaká kritéria rozhodují o nominaci a na základě čeho jsou hráči vybíráni," zakroutil hlavou kouč, jenž vedl i celky v Německu, Albánii či Polsku.

Doufám, že se nevrátí do Ruska, protože nejenom politicky, ale i sportovně by to nebylo dobře, říká Mikolanda o Alexi Královi.Video : Sport.cz

Bývalý trenér jednadvacítky Ivan Kopecký je o něco smířlivější. „Je velkým otazníkem, proč trenéři Krále pozvali. Ale mají ho zaprvé vyzkoušeného a zadruhé v Anglii se trénuje kvalitně. Navíc to pro Krále bude velká možnost ukázat se," shrnul Kopecký, jenž dovedl k titulu Vítkovice.

Královi angažmá ve West Hamu nesedlo a je krajně nepravděpodobné, že by měl na londýnské adrese pokračovat. Posledního srpna loňského roku tam přicházel na hostování ze Spartaku Moskva s elánem a nadšením, dění v následujících devíti měsících pro pracanta s vizáží Davida Luize muselo být zklamáním. Naskočil jen do šesti utkání, dvakrát z toho šlo jen o štěky na pár minut.

„Důvěra od reprezentačního trenéra je pro něj velké plus a povzbuzení," našel Kopecký jeden z dalších možných aspektů překvapivého zařazení borce s devětadvaceti reprezentačními starty do kádru.

„Je to citlivá věc. Otázka je, jak na to nahlížejí ostatní hráči nebo ti, kteří odehráli velmi dobrou sezonu, pravidelně nastupovali a do nominace se nedostali," upozornil na další okolnost Levý.

Kromě Krále mezi náhradníky ze středních záložníků figurovali Lukáš Sadílek a Marek Havlík ze Slovácka, Pavel Bucha z Plzně a David Pavelka ze Sparty.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Sadílek ze Slovácka během utkání Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Sadílek s Havlíkem patřili mezi tahouny moravského mužstva, které ovládlo domácí pohár. Oba od 5. února, kdy hrál Král naposledy, zasáhli do osmnácti soutěžních zápasů. Jsou rozehraní, vykazují dobrou výkonnost, jsou nabuzeni úspěšnou sezonou celku z Uherského Hradiště. Ale nedostalo se ně.

Stejně jako na Buchu, jenž za zmíněné období naskočil do čtrnácti utkání za Plzeň a slavil s ní titul. Pavelka hrál dvanáctkrát, týmový úspěch v této sezoně nemá.

Všichni se mohou chlubit zápasovým rytmem, prostě hráli. Král se čtyři měsíce díval na fotbal z lavičky a na tempo utkání si bude muset zase rychle přivyknout. Střety se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem, které povede Cristiano Ronaldo, se pojedou ve fofru.

„Trenér řekl, že kvalitně trénuje, že si přidává, takže je pravděpodobně přesvědčený, že bude stoprocentně připravený. Pro Krále je důležité, že důvěru trenéra má. Ale až zápasy, pokud se do nich dostane, ukážou, jestli je trénování a přidávání si dostačující. Můj názor je takový, že žádný trénink nenahradí zápas," pravil jednoznačně Levý.