Byli jsme v jiném světě, řekl kouč Bohemians po rychlém konci v Evropě. Pro menší klub jsou poháry boj

Co vám běží hlavou? Zklamání ze dvou porážek a brzkého pohárového konce?

Bodö zvládlo oba zápasy a zaslouženě postoupilo. Dneska jsme možná měli víc nebezpečnějších situací než soupeř, ale nestačilo to. Dostali jsme velkou lekci z produktivity: cokoliv jsme Bodö nabídli, to nemilosrdně trestalo. Škoda, že jsme na začátku nevstřelili první gól, třeba by to bylo jiné.

Místo toho se dostal do vedení soupeř a celkově jste museli dohánět už čtyřgólové manko. Velký problém?

Hloupá ztráta, rychlý protiútok a gól... Ovšem potěšilo mě, že jsme se znovu dokázali do zápasu vrátit a vyrovnat. Pak jsme zase inkasovali na konci první půle, stejně jako v Norsku. To mě hodně nadzvedlo. Ve druhé půli jsme dokázali dát gól na 2:2, jenže potom jsme v úseku, kdy se mi zdálo, že hru kontrolujeme, inkasovali dvě branky po standardních situacích. Tohle by mělo být řešitelné.

Před zápasem jste avizoval změny a střed zálohy jste vyztužil Michalem Beranem a Lukášem Hůlkou. Byl jste s nimi spokojený?

Chtěli jsme pohyblivější zálohu se zesíleným středem, díky tomu se nám dařila výstavba a někdy jsme soupeře i přehrávali. Nicméně se znovu ukázalo, jak strašně smrtící jsou v pohárech jakékoliv nedohrané situace a hloupé ztráty. Pokud jsme byli kompaktní a v bloku, soupeř měl problém se do nás dostat. Ovšem jakékoliv špatné zajištění nebo díra v bloku znamenaly, že Bodö bylo nebezpečné kolem naší šestnáctky. Vadí mi, že jsme soupeři nabídli čtyři laciné branky. Můžu pochválit výkon i přístup, ale za čtyři inkasované góly chválit nemůžu.

Není k vzteku, že jste z množiny potenciálních protivníků dostali právě lídra norské ligy Bodö?

Těžko si vybírat, i Slovácko loni šlo na silné Fenerbahce. Jestli je pro české týmy nějaká šance, je to spíš přes MOL Cup a začátek v Evropské lize. Postoupit přes tři předkola v Konferenční lize je složité. Musíme se probrat: fotbal budují i Chorvati, Maďaři či Srbové, které jsme dřív měli tendenci podceňovat. Nikoho slabého už dneska nepotkáte. Kdo postoupí do pohárů, nějakou kvalitu má.

Navzdory porážce a vyřazení fanoušci vyvolávali vaše jméno. Byl to pro vás nejemotivnější zápas kariéry?

Nebyl, chyběl tomu lepší výsledek. Nebylo to o mně, byla to oslava bohemáctví a fanoušků navzájem. Neskáču do stropu, když jsme dneska prohráli 2:4 a v Bodö 0:3. Víc jsem si užil třeba čtvrté místo v lize. Od fanoušků je to milé a děkuju jim, ale byla to práce celého týmu. Ovšem pokud prohrajete, o nějakém užívání nemůže být řeč.

Třeba příště. Chtěl byste i po téhle zkušenosti do pohárů znovu?

Jasně, je to jiný fotbalový svět. Mluvil jsem o tom se slováckým trenérem Svědíkem: shodli jsme se, že v českých podmínkách je pro čtvrtý tým z ligy obtížné, aby se svojí šířkou kádru a infrastrukturou zvládl dvě soutěže. Sparta, Slavia či Plzeň mají nejlepší hráče a jsou na poháry připravené. Zato pro menší klub je to boj.

V jakém smyslu?

Je náročné ustát bitvy na dvou frontách: ujede vám jedna soutěž, nebo obě. Všimli jste si, jak Bodö v odvetě okolo 70. minuty díky střídáním akcelerovalo kvalitu, zatímco nám kvalita padala?

Jistě, Bodö právě v poslední dvacetiminutovce vstřelilo dva rozdílové góly.