Vzhledem k tomu, že Ďolíček, obvyklé útočiště Klokanů, nevyhovuje regulím UEFA, hostila duel za obvyklých okolností sparťanská Letná. Ta se oblékla do zelenobílého hávu a natěšené tribuny od úvodu hlasitě hnaly domácí na zteč. Po čtyřech minutách hry nebyl od otevření skóre daleko Antonín Křapka, jenže rybičkou v malém vápně na míč těsně nedosáhl.

A jakmile mohlo ukázat nespornou kvalitu Bodö, udělalo to s lehkostí sobě vlastní. Ve 22. minutě táhl brejk Faris Moumbagna, jenž vysunul Sondre Sörliho a ten tváří v tvář Michalu Reichlovi nezaváhal. Bleskovou odpovědí odšpuntoval gejzír radosti Matoušek, který ve skluzu zužitkoval pas Martina Hály napříč vápnem a stal se tak prvním střelcem Bohemians v pohárech od roku 1987, kdy se proti belgickému Beverenu trefil Pavel Chaloupka.

Jenže odvážné myšlenky na obrat utnula klokaní Achillova pata letošní sezony, tedy inkasované branky krátce před pauzou. Do poločasového hvizdu zbývaly tři minuty, když Moumbagna pláchl obraně a samostatný nájezd s ledovým klidem proměnil.

Klokaní parta se ale odmítala vzdát. V 54. minutě podruhé srovnala stav na výsledkové tabuli zásluhou stopera Křapky, který si jako mazaný lišák počkal na propadnutý centr Hály a z bezprostřední blízkosti jej usměrnil přímo do sítě. To byl, i přes některé další ožehavé situace v brankovišti Bodö, ale pohříchu poslední zápis zelenobílým perem do listiny střelců.