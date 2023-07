Lídr Hejda a ti druzí. Ve hře o sestavu je překvapivě i plzeňský benjamínek!

O Hejdova parťáka si to, v případě použití čtyřobráncového modelu, rozdává kvarteto stoperů. Navrátilec z úspěšného hostování v Pardubicích a účastník nedávného ME hráčů do 21 let Robin Hranáč, Sampson Dweh, jehož transfer z Vyškova se dotahuje, Václav Jemelka a 18letý odchovanec Viktorie Jan Paluska.