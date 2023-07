Koubek dává Plzni znovu glanc, tlak si nepřipouští. Jsem nad věcí. Však víte, co říkal Ivan Hlinka

Od začátku je to příznivé, kluci za to vzali. Je na nich vidět odhodlání, že chtějí napravit pokažené jaro. Samozřejmě nejsem naivní. Vím, že když se teď hráči točí skoro pravidelně ve dvou jedenáctkách, každý je svým způsobem uspokojený.

Karty se vyloží na stůl, všichni už hrát nebudou. Kéž by se nám podařilo postoupit v předkolech Konferenční ligy, potom bude zápasů hodně a rozehraný kádr by se hodil.

Sledoval jsem ji jako trenér Hradce Králové. Člověk se v tu chvíli soupeřem tolik nezaobírá, ale byl vidět určitý pokles i kopec smůly. Ve fotbale se ne vždycky daří. Plzeň hrála Ligu mistrů, do toho přišla atypická zimní příprava kvůli mistrovství světa v Kataru. Nechci to úplně analyzovat, zkoumat. Každopádně ten pokles mě překvapil. Ale taky jsem viděl, jak zvonily tyče, nedávaly se šance, dostávaly se hloupé góly.

Když jsem byl vybrán, bylo jasné, že se s tím musí něco udělat. Nechci se pouštět do podrobností, ale muselo se něco změnit. Ty myšlenky se snažíme dávat na hřiště. Trošku přeorganizovat základní herní schéma, možná to víc vysunout. Dát šanci i hráčům, kteří dostávali méně prostoru. Přípravné výsledky jsou dobré, ale ne podstatné.

Každý sport by měl být konán s láskou, pořád je to zábava. Pokud to hráčům přináší pocity, že se mohou prezentovat víc dopředu, tak já na druhou stranu zdvihám varovný prst: musí v tom být vyváženost, nemůžeme se pouštět do nesmyslných dobrodružství. Chceme víc útočit, asi i presovat, ale musíme dávat pozor na vyváženost obou fází.