Asi jsem mimozemský úkaz, říká o sobě nejrychlejší hráč ligy

Loni v únoru v zápase proti Olomouci rozkmital David Douděra z Mladé Boleslavi své nohy do rychlosti 36 kilometrů za hodinu. Vytvořil nový rekord nejvyšší fotbalové soutěže. „Konzultovali jsme to jen v rodině. Tyhle věci si nemusím dát hned na instagram, nemám zapotřebí si honit ego. Pokorně si vše zhodnotím. Stačí mi, když si s tátou řekneme, že je to hezký. Statistiky obecně sleduji jen pro sebe," vyznává se Douděra.