Asistent Trpišovského potvrdil příchod Valenty do Slavie. Co Tiéhi nebo hráči ze švédské ligy?

Fotbalová Slavia má za sebou první přípravný zápas, v Rakousku se střetla s řeckým mistrem Olympiakosem Pireus 1:1. Na hřišti se uvedli mimo jiné nováčci David Douděra, Ewerton nebo Eduardo Santos, mrzutostí je zranění Yiry Sora. „Vypadá to na vypadlé rameno. Kluci mu ho hned nahodili. Yira jede na sono, uvidíme, co ukáže. Kluci ale říkali, že by to mělo být v pohodě,“ citoval klubový web asistenta trenéra Jaroslava Köstla, jenž se vyjádřil i k dalším možným pohybům v kádru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Asistent trenéra Slavie Praha Jaroslav Köstl v akci.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

