Slavia loví v Budějovicích. Dotahuje příchod svého odchovance

Když elitní české kluby pouštějí své hráče na přestup do těch menších v tuzemsku, poměrně běžně do smlouvy dávají cenu, za kterou si mohou daného fotbalistu koupit zpátky. Tuhle klauzuli nyní využívá Slavia v případě dvaadvacetiletého záložníka Matěje Valenty, jehož získá z Českých Budějovic. Stanovená suma má být podle isport.cz okolo osmi milionů korun.

Valenta je slávistickým odchovancem, v klubu z Edenu rostl od šesti let. V lednu 2019 odešel na hostování do druholigového Ústí nad Labem, kde strávil rok a půl. Před dvěma lety přestoupil do jihočeského klubu, kde si vytvořil solidní pozici.

Sám nedávno prohlásil, že má ke Slavii srdeční vztah a že nikde není psáno, že by se do ní nemohl vrátit. Comeback přichází možná dřív, než sám čekal. K jeho přesunu do mateřského klubu z Vršovic vše směřuje, brzy by se měl k družině trenéra Jindřicha Trpišovského připojit.