Balon má letět pryč, ale my děláme kličky. Chyby nás hodně sráží, zlobí se Dostálek

Zbrojovka počítá tři prohry v řadě. Mají nezdary společné jmenovatele?

Je to jednoznačné, špatně se chováme ve vlastním pokutovém území. Necháme balon skákat, odkopáváme ho na poslední chvíli a vyrobíme penaltu. Mrzí mě druhá obdržená branka, byl to jednoduchý nákop z poloviny hřiště, který skončí tak, že Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. Aby tam bylo takové alibi od našich obránců? To se mi samozřejmě nelíbí.

Vyšla vaše taktika, se kterou jste šli do utkání?

Chtěli jsme být silní v kombinaci a hrát postupný útok. Tomu jsme uzpůsobili i rozestavení. Byly momenty, kdy se nám dařilo, ale nebyl jsme spokojený s chováním ve finální fázi. Chtěli jsme se více prosadit. Nakonec jsme šli do vedení, poločas jsme měli dohrát. Propadali jsme však v drobnostech, které vedly ke standardním situacím a soupeř nás dokázal přitlačit. Do půle jsme se spíše trápili a nehráli fotbal, vyústěním byla branka z pokutového kopu.

Ani druhý poločas ale nebyl z vaší strany optimální.

Znovu jsme nabádali hráče k aktivitě, větší pracovitosti a běhání. Zase jsme přečkali nějaký tlak a když jsme si mysleli, že do utkání můžeme vstoupit střídáním a rychlejším hráčem na brejky, dostali jsme opět hloupý gól. Tyto chyby nás teď hodně sráží, proto nebodujeme.

⚽️ Osvědčená spolupráce Ševčík - Řezníček bohužel k úspěchu nevedla. 📸 Jediný náš gól z dnešního utkání na snímcích Petra Nečase pic.twitter.com/iKHGnxF8QQ — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) October 15, 2022

Můžete být konkrétní jaké?

Chyby a nesmysly kolem pokutového území. Balon má letět pryč od brány a my děláme kličky. To jsou drobnosti, kvůli kterým se dostáváme pod tlak. Bohužel, hráčů v těchto momentech se vystřídalo více, než je zdrávo. Jde to za mančaftem a ne za jedinci.

Hradec Králové je v lize opět mezi nejlepšími. Jaký to je soupeř?

Neuvěřitelně pracovité a poctivé mužstvo, všichni běhají nahoru i dolů, sráží se. Praktikují fotbal jednoduchý, ale účelný. Mají hodně vysokých hráčů, prosazují se po standardních situacích. Hraje se proti nim velmi špatně.

Živelný křídelník Wale Musa Alli začal na střídačce a do utkání se dostal až v 90. minutě za stavu 1:2. Prozradíte, proč jste se takto rozhodl?

Potřebovali jsme ho dostat do hry v momentě, kdybychom vedli a šli do rychlejšího protiútoku. My jsme ale měli problém s bráněním standardních situací a nechtěli jsme do toho sahat střídáním. Soupeř měl výškovou převahu a nasazení dalšího malého hráče, který se neumí v těchto situacích úplně chovat, bychom si vytvořili problém.

V minulém kole se po dlouhé pauze dostal na hřiště Ondřej Pachlopník, v duelu s Brnem naskočil znovu, ale v jednu chvíli ležel v bolestech na trávníku a poslední minuty kulhal. Jaký je jeho stav?