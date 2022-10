Hradec kvůli rasismu posílil ochranku. Nadávali zoufalci a křiklouni, má jasno Koubek

„Pokud se to stalo, je to špatně. V zápalu boje to neslyšíme, ani rozhodčí hru nepřerušil. Jsou to nějací křiklouni a zoufalci, kteří tímto způsobem všechno pokazí. Zoufalci, kteří jsou slyšet na prázdném stadionu a způsobují problémy klubu. Je to velmi nesprávné a absolutně s tím nesouhlasím," zdůraznil po střetnutí s Brnem kouč Votroků.