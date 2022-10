Baník se pod Hapalem lepší, pomohlo mu i netradiční soustředění. Od výkonu v Plzni se dá odrazit, řekl kouč

Po středečním duelu ve Velvarech zůstal Baník až do sobotního utkání v Čechách. Neobvyklého soustředění využil Hapal k seznámení se s hráči. „Být z domova od úterý do soboty na soustředění je v sezoně neobvyklé. Letadlo, jako měla Plzeň k pohárovému zápasu do Hlučína, jsme využít nemohli. Tohle byla nejefektivnější varianta, mohli jsme se na utkání dobře připravit. Byli jsme spolu několik dnů od rána do večera, trenér měl možnost mluvit s námi individuálně," pověděl Tetour. „Víc jsme se poznali. Mluvili jsme s klukama o tom, co bychom chtěli změnit. Tohle je moc důležité," pochvaloval si Hapal.