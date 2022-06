Baník Takácse svým zájmem překvapil. Už jsem baníkovec, hlásí

„Asi mi to je víceméně jedno. Nebudu si vybírat. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit plnit pokyny a hrát nejlépe, jak umím," usmívá se Takács, jenž do ligy nakoukl poprvé v roce 2014 v dresu Teplic. Působil ale také v Mladé Boleslavi, odkud v roce 2019 přestoupil do Slavie. Získal v ní sice dva mistrovské tituly (2020, 2021), vinou zranění si ale místo v základu nevybojoval.

„Zažil jsem ve Slavii krásné tři roky a mám hodně příjemných vzpomínek. Nevyšlo to ale zdravotně a asi půlku angažmá jsem promarodil. Takže je to takové smíšené. Asi by to bylo veselejší, kdybych toho odehrál více a byl zdravý. Když jsem šel do Baníku na hostování s opcí, bylo jasné, že už se nevrátím. Proto jsem se soustředil na to, abych v Baníku přesvědčil a mohl zůstat. Jsem rád, že se to povedlo," svěřuje se rodák z Františkových Lázní.