Beru to na sebe, prohra jde za mnou, kál se olomoucký nešťastník Macík

„Cítím se dobře, trénuji hodně, poctivě, snažím se. Chyby by se neměly stávat, ale stávají se. To je prostě fotbal. Bohužel, teď přišly v nejméně vhodnou dobu. Nepotřebovaly jsme je vůbec. Prohru beru na sebe, jde jednoznačně za mnou," kál se.

V prvním poločase, v páté minutě nadstavení, si neporadil s malou domů, když míč špatně zpracoval, pak fauloval dotírajícího Filu a byla z toho penalta, kterou Hybš proměnil a poslal Teplice do vedení. „Měl jsme dát balon z jedné v klidu pryč, a byl by pokoj," věděl Macík. Chybu se mu vzápětí málem podařilo napravit. Na ránu Hybše si sáhl, ale nestačilo to. „Chyběl milimetr, míče jsem se dotknul a trochu jsem doufal, že by mohl změnit směr a jít mimo bránu. Bohužel, štěstí při nás nestálo," vyprávěl.

Podruhé se červenal ve druhé půli, to už za stavu 1:1. Podběhl centr Hybše a Urbanec nasměroval svůj tým ke třem bodům. „Viděl jsem to hned po zápase na videu. Neměl jsem na ten centr jít. Měl jsem to daleko a asi jsem nebyl ani ve správné pozici. Chceme dělat těžké věci a já šel po míči s tím, že ho budu mít, ale neměl jsem ho," popsal zkušený gólman.

Na ztrátě bodů se podepsal už v utkáních na Slavii a doma z Bohemians. „V Praze to bylo úplně jiné. Myslím, že tam gól nešel na můj vrub. S Klokany ano, to jsem pustil střelu, kterou jsem měl chytit. Umím si vyhodnotit, kdy udělám chybu a kdy ne," prohlásil.

Pochopení nejen pro jeho minely neměl ani kouč Sigmy Václav Jílek. „Už jich na brankářském postu bylo na jaře moc. Nejdříve chyboval Trefil, teď Macík. Musíme konečně hrát i zápasy, kdy nás gólman podrží, jako třeba teď teplický Grigar. Ten dvě, tři těžké situace vyřešil a jeho týmu to přineslo body," podotkl.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Olomouce Václav Jílek sleduje dění na hřišti během utkání s Teplicemi.

„Bylo by však hloupé, hodit vše teď jen na Macíka. Měli jsme dost příležitostí i času, abychom to otočili. A hlavně, hrubě jsme nezvládli první poločas, především v hlavách. Náš výkon vůbec nekorespondoval s tím, že chceme hrát o šestku, případně i vyšší příčky. První gól byl vyústěním našeho zmaru," zdůraznil Jílek.

Další branka už měla podle něj dvojí podtext. „Pokorný chyběl na hřišti, protože byl ošetřovaný. Když se to se*e, tak se to se*e. Není to však omluva. Musíme to dohrát i v deseti. Jenže přišel gól z kategorii laciných, a to už poněkolikáté. I bod by možná něco řešil. Nezasloužili jsme si ho však," uznal kouč Hanáků.