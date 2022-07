Bílek: Plzeň poháry potřebuje, úvod sezony je pro nás nesmírně důležitý!

Westendorf (od našeho zpravodaje) - „Minulá sezona nám vyšla fantasticky. Dostali jsme se před Slavii i Spartu, nebudou to chtít už dopustit. Budeme to mít nesmírně těžké. Ale budeme zase bojovat, tým máme hodně kvalitní," řekl trenér Plzně Michal Bílek v sobotu v rakouském Westendorfu, kde je Viktoria na herním soustředění.

To je pro vás jistě nepříjemné zjištění.

Možná sehrálo roli, že nastoupila spousta nových hráčů. Někteří spolu hráli vůbec poprvé. Ale to nic nemění na tom, že se nám utkání nepovedlo.

Berete nepovedený duel se St. Truidenem jako memento před vstupem do předkol Ligy mistrů?

Něco nám ukázal. Hlavně to, že pravděpodobně nepůjdeme cestou velkých změn v základní sestavě. Pět nových hráčů už se v ní neobjeví, musíme je zapracovávat postupně. Všichni, kteří přišli, dorazili z nějakých důvodů, do jednoho mají svoji kvalitu. Ale není jednoduché pro ně naskočit, aby všechno šlapalo. Chce to čas. Potřebovali jsme kádr rozšířit, zkvalitnit, což se nám povedlo.